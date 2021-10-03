Рублёв проиграл Норри в полуфинале турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублёв, который является пятой ракеткой мира, не смог выйти в финал турнира в Сан-Диего. На стадии полуфинала он проиграл 28-й ракетке мира, британцу Кэмерону Норри со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время россиянин выполнил 13 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. Норри, в свою очередь, сделал 8 эйсов, 5 раз ошибся на своей подаче и использовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

В другом полуфинальном матче турнира болгарин Григор Димитров сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP-250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс.