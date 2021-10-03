Мугуруса завоевала титул в Чикаго, обыграв в финале Жабер

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира категории WTA-500, который проходил в Чикаго (США). В решающем матче вторая сеяная Мугуруса нанесла поражение шестой ракетке соревнований Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Мугуруса дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Жабер подала три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

Мугуруса вышла вперёд в личном противостоянии с Жабер в официальных матчах – 2-1.

Мугуруса завоевала девятый титул в карьере и второй в сезоне-2021. Победив на турнире в Чикаго, Мугуркса завоевала $ 68 570 призовых и получила 470 рейтинговых очков.