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Мугуруса завоевала титул в Чикаго, обыграв в финале Жабер

Мугуруса завоевала титул в Чикаго, обыграв в финале Жабер
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира категории WTA-500, который проходил в Чикаго (США). В решающем матче вторая сеяная Мугуруса нанесла поражение шестой ракетке соревнований Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Мугуруса дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Жабер подала три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

Мугуруса вышла вперёд в личном противостоянии с Жабер в официальных матчах – 2-1.

Мугуруса завоевала девятый титул в карьере и второй в сезоне-2021. Победив на турнире в Чикаго, Мугуркса завоевала $ 68 570 призовых и получила 470 рейтинговых очков.

Чикаго-2. Финал
03 октября 2021, воскресенье. 21:05 МСК
Онс Жабер
16
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0
3 		6 6
         
Гарбинье Мугуруса
9
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Комментарии
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