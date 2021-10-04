Каспер Рууд поднялся на 8-ю строчку в чемпионской гонке ATP, в топ-10 — двое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 4 октября норвежец Каспер Рууд поднялся на восьмую строчку, итальянец Янник Синнер — на 10-ю. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.



Чемпионская гонка ATP. 4 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6380.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5470.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4915.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4120.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 3955.

7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 2925.

9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 2775.

10 (11). Янник Синнер (Италия) — 2505.

...

12 (12). Аслан Карацев (Россия) — 1940...

27 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1150.