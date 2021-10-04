Каспер Рууд поднялся на 8-ю строчку в чемпионской гонке ATP, в топ-10 — двое россиян
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 4 октября норвежец Каспер Рууд поднялся на восьмую строчку, итальянец Янник Синнер — на 10-ю. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Чемпионская гонка ATP. 4 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8370.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6380.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5470.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4915.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4120.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 3955.
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 2925.
9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 2775.
10 (11). Янник Синнер (Италия) — 2505.
...
12 (12). Аслан Карацев (Россия) — 1940...
27 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1150.
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