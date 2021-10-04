Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP
Комментарии

В обновлённом рейтинге ATP от 4 октября вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича до 1058 очков. В предыдущей версии рейтинга уроженец Москвы отставал на 1558 баллов.

Рейтинг АТР. 4 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 633.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8175.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7603.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 6130.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4495.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765.
10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2085...
29 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1830.

Самый щедрый «Мастерс»! Чемпионы Индиан-Уэллса за победу получат больше $ 1,2 млн Самый щедрый «Мастерс»! Чемпионы Индиан-Уэллса за победу получат больше $ 1,2 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021