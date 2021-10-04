Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 4 октября вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича до 1058 очков. В предыдущей версии рейтинга уроженец Москвы отставал на 1558 баллов.



Рейтинг АТР. 4 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 633.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8175.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7603.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 6130.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4495.

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765.

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.

...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2085...

29 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1830.