Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP
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В обновлённом рейтинге ATP от 4 октября вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича до 1058 очков. В предыдущей версии рейтинга уроженец Москвы отставал на 1558 баллов.
Рейтинг АТР. 4 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 633.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8175.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7603.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 6130.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4495.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765.
10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
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24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2085...
29 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1830.
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