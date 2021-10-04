Гарбинье Мугуруса: не важно, насколько турнир крупный. Каждая победа имеет значение

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу на турнире в Чикаго (США). Гарбинье завоевала девятый титул в карьере и второй в сезоне-2021.

«Пока я очень счастлива. Конечно, я хотела бы добиться лучших результатов на турнирах «Большого шлема», но пока чувствую, что провела хорошие матчи, на хорошем уровне на всех отрезках сезона. Играть в финалах очень трудно. Я играю уже довольно давно и знаю, что завоёвывать титулы — это очень сложно. Иметь возможность выиграть четыре турнира, а я выиграла два из них, уже отличный знак. Это доказательство, что мы с командой отлично справляемся. Мы завоевали трофей, у нас всё хорошо.

Люди могут сказать, что этот турнир — небольшое событие, но всё имеет значение. Каждая победа. За кулисами происходит так много всего, чего люди не видят, объём работы, которую мы проделываем, чтобы удержать трофей, независимо от того, насколько он крупный. Конечно, чем крупнее титул, тем лучше. Но на этой неделе за него сражалось очень много девушек. Это особое чувство — знать, что у меня всё получилось, что на этой неделе я лучший игрок. Не имеет значения, что это за турнир. Для меня это так здорово, и это большая награда», — приводит слова Мугурусы WTA.