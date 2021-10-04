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Рууд назвал своих главных соперников за путёвки на Итоговый чемпионат ATP

Рууд назвал своих главных соперников за путёвки на Итоговый чемпионат ATP
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10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, кто, по его мнению, разыграет последние две путёвки на Итоговый чемпионат ATP.

«Я знаю, что вошёл в топ-8 Чемпионской гонки. Янник, Хуберт и я за последние пару недель взяли по титулу, у нас сумасшедшая конкуренция. Полагаю, мы втроём и разыграем последние две путёвки. Впереди крупные турниры – два «Мастерса» и турнир категории ATP-500 в Вене, поэтому нельзя расслабляться и думать, что вопрос уже решён.

Это классно. Думаю, так и должно быть. У нас серьёзная конкуренция, и тот, кто в итоге попадёт на Итоговый, будет заслуживать этого больше, чем остальные. Но эта победа мне очень помогла, особенно учитывая, что раньше в конце сезона я ничего не показывал. Здорово, что я выиграл ещё один турнир», — цитирует Рууда Tennis Majors.

Напомним, 22-летний норвежец Каспер Рууд выиграл турнир в Сан-Диего. Благодаря этому он поднялся на 8-ю строчку в Чемпионской гонке ATP.

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