Рууд назвал своих главных соперников за путёвки на Итоговый чемпионат ATP

10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, кто, по его мнению, разыграет последние две путёвки на Итоговый чемпионат ATP.
«Я знаю, что вошёл в топ-8 Чемпионской гонки. Янник, Хуберт и я за последние пару недель взяли по титулу, у нас сумасшедшая конкуренция. Полагаю, мы втроём и разыграем последние две путёвки. Впереди крупные турниры – два «Мастерса» и турнир категории ATP-500 в Вене, поэтому нельзя расслабляться и думать, что вопрос уже решён.
Это классно. Думаю, так и должно быть. У нас серьёзная конкуренция, и тот, кто в итоге попадёт на Итоговый, будет заслуживать этого больше, чем остальные. Но эта победа мне очень помогла, особенно учитывая, что раньше в конце сезона я ничего не показывал. Здорово, что я выиграл ещё один турнир», — цитирует Рууда Tennis Majors.
Напомним, 22-летний норвежец Каспер Рууд выиграл турнир в Сан-Диего. Благодаря этому он поднялся на 8-ю строчку в Чемпионской гонке ATP.
- 4 октября 2021
-
22:11
-
20:39
-
20:08
-
19:42
-
18:39
-
16:20
-
15:58
-
15:40
-
15:17
-
14:55
-
14:32
-
14:09
-
13:45
-
13:40
-
12:20
-
11:39
-
10:56
-
10:34
-
10:32
-
10:06
-
10:02
-
09:54
-
09:30
-
09:10
-
09:03
-
08:34
-
08:26
-
08:19
-
08:15
-
07:55
-
03:21
-
00:15
-
00:00
- 3 октября 2021
-
23:21
-
21:33