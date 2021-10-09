Чемпионка US Open Радукану прокомментировала поражение на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Чемпионка US Open — 2021 британка Эмма Радукану прокомментировала неожиданное поражение во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Радукану со счётом 2:6, 4:6 проиграла белоруске Александре Саснович.

«Для меня игры ночью — ещё в новинку, у меня не так много опыта в этом плане. Да и я всё ещё новичок в туре. Думаю, мне легче, когда я играю неделя за неделей, переживаю разные моменты. Отчасти я рада этому поражению, я воспринимаю это как урок, в будущем этот опыт поможет мне.

Моя соперница уже немало матчей сыграла в туре и сотни раз проигрывала сет со счётом 4:2, а для меня это третий турнир WTA. Всё придёт со временем. Мне не стоит торопиться. Стоит отметить, что Александра провела великолепный матч. Можно сказать, что она более опытна. Она вышла на корт и выполнила свой план на игру лучше меня. Она заслужила эту победу. Думаю, мне понадобится время, чтобы втянуться и привыкнуть к происходящему. Мне всего 18 лет, сейчас мне нужно расслабиться», — приводит слова Радукану пресс-служба WTA.