Победительница US Open Радукану уступила 100-й ракетке мира во 2-м круге Индиан-Уэллса

Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счетом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Победительница US Open — 2021 сделала два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из пяти. В третьем круге Саснович встретится с представительницей Румынии Симоной Халеп.

Ранее в третий круг турнира вышла россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая американку Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:1.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелику Кербер. В 2020 году турнир был отменён.