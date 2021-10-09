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Победительница US Open Радукану уступила 100-й ракетке мира во 2-м круге Индиан-Уэллса

Победительница US Open Радукану уступила 100-й ракетке мира во 2-м круге Индиан-Уэллса
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Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила 100-й ракетке мира, представительнице Беларуси Александре Саснович со счетом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Победительница US Open — 2021 сделала два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из пяти. В третьем круге Саснович встретится с представительницей Румынии Симоной Халеп.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 октября 2021, суббота. 04:05 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Ранее в третий круг турнира вышла россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая американку Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:1.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелику Кербер. В 2020 году турнир был отменён.

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