20-летняя россиянка Анастасия Тихонова не смогла пробиться в основную сетку Кубка Кремля

20-летняя российская теннисистка Анастасия Тихонова не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA-500 - «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). Соревнования пройдут с 18 по 24 октября.

В финальном матче квалификации Тихонова была разгромлена представительницей Сербии Александрой Крунич (8) со счётом 1:6, 1:6. Встреча продлилась 52 минуты. Тихонова ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и упустила свой единственный брейк-пойнт. На счету Крунич 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс… Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.