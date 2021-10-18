18-летний датчанин Руне: ATP усложняет жизнь молодым игрокам из-за замороженного рейтинга

18-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал о том, как тяжело молодым игрокам пробираться в топ-100

из-за замороженного рейтинга.

«Вы знаете, ребята, что я трудолюбивый человек и обычно никогда не жалуюсь. В этом году я очень упорно боролся, чтобы достичь своих целей и войти в топ-100. ATP постоянно усложняет жизнь мне и многим другим молодым перспективным игрокам, потому что у них замороженный рейтинг с 2019 года, то есть игроки в рейтинге AТР всё ещё имеют очки за результаты, достигнутые в 2019 году. Независимо от их результатов в 2020 и 2021 годах. Если посмотреть на 2 года назад в нормальном рейтинге, то сегодня я бы занимал 62 место в мире, а не 124. Имеет ли это значение? Да, когда вы амбициозны и усердно работаете, важно получить свою награду. С таким рейтингом я смогу участвовать в лучших турнирах и буду чувствовать, что моя тяжелая работа окупилась. Сейчас я чувствую усталость и злость, потому что считаю систему несправедливой. Я люблю свой теннис, но мы должны соревноваться на равных условиях», — написал Руне в своём «инстаграме»