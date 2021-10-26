Будущий соперник Рублёва в Санкт-Петербурге: Андрей слишком хорошо ко мне относится

Белорусский теннисист Илья Ивашко прокомментировал выход во второй круг турнира ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). В стартовом матче Ивашко в двух сетах обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:2. В следующем раунде белорус сразится с действующим чемпионом россиянином Андреем Рублёвым.

«В целом матч хороший получился, доволен тем, как всё прошло. Я хорошо подавал. Достаточно активно играл, выходил бить с лёта. В целом своей игрой доволен.

Очень рад сыграть с Рублёвым. Андрей в этом сезоне показал, что он игрок очень высокого уровня. Мы с ним очень хорошо общаемся. Думаю, что должен получиться хороший матч. Я буду стараться», — приводит слова Ивашко пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.

Также Ивашко прокомментировал слова Рублёва о том, что он занимает в рейтинге место ниже того, которого заслуживает.

«Я считаю, что заслуживаю стоять там, где сейчас стою. Не думаю, что должен стоять выше. Конечно, мне хочется стоять выше, но мне кажется, мой текущий рейтинг отображает то, где я нахожусь в настоящий момент. Андрей просто слишком хорошо ко мне относится», — ответил Илья.