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Победительница Кубка Кремля Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

Победительница Кубка Кремля Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
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Победительница «ВТБ Кубка Кремля» эстонка Анетт Контавейт одержала вторую победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

25-летняя Контавейт пробилась в четвертьфинал соревнований. Анетт обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк (61-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Контавейт не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету ван Эйтванк — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 использованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде представительница Эстонии сразится с украинкой Ангелиной Калининой, которая во втором круге турнира оказалась сильнее немки Анны-Лены Фридзам (6:2, 6:2).

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).

Клуж-Напока-2. 2-й круг
28 октября 2021, четверг. 19:35 МСК
Элисон Ван Эйтванк
61
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Анетт Контавейт
14
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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