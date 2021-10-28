Победительница Кубка Кремля Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

Победительница «ВТБ Кубка Кремля» эстонка Анетт Контавейт одержала вторую победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

25-летняя Контавейт пробилась в четвертьфинал соревнований. Анетт обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк (61-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Контавейт не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету ван Эйтванк — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 использованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде представительница Эстонии сразится с украинкой Ангелиной Калининой, которая во втором круге турнира оказалась сильнее немки Анны-Лены Фридзам (6:2, 6:2).

Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).