20-летний Синнер стал последним полуфиналистом турнира в Вене, разобравшись с Руудом

11-я ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В четвертьфинальном матче 20-летний итальянский теннисист обыграл 8-го номера мирового рейтинга Каспера Рууда в двух сетах — 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Синнер 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Рууда 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В полуфинале Синнер встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который в четвертьфинале оказался сильнее Диего Шварцмана — 6:4, 7:6 (8:6).

Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не приехал защищать титул, так как на этой неделе принимал участие в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).