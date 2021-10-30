20-летний Синнер стал последним полуфиналистом турнира в Вене, разобравшись с Руудом

11-я ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
В четвертьфинальном матче 20-летний итальянский теннисист обыграл 8-го номера мирового рейтинга Каспера Рууда в двух сетах — 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Синнер 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Рууда 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В полуфинале Синнер встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который в четвертьфинале оказался сильнее Диего Шварцмана — 6:4, 7:6 (8:6).
Призовой фонд турнира в Вене составил € 1 837 190. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Рублёв не приехал защищать титул, так как на этой неделе принимал участие в турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
- 30 октября 2021
-
00:48
-
00:30
-
00:23
-
00:03
- 29 октября 2021
-
23:21
-
22:49
-
22:32
-
21:37
-
21:31
-
20:43
-
20:32
-
20:17
-
19:46
-
19:22
-
19:03
-
18:50
-
18:00
-
17:51
-
16:58
-
16:49
-
16:15
-
16:10
-
15:54
-
13:55
-
12:33
-
12:04
-
11:30
-
11:13
-
10:52
-
10:21
-
09:10
-
01:18
-
00:35
- 28 октября 2021
-
23:29
-
23:21