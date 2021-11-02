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Определился соперник Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Париже

Определился соперник Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Париже
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Определился соперник российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Им стал болгарин Григор Димитров.

В матче первого круга 30-я ракетка мира Димитров обыграл представителя Франции Ришара Гаске (WC) со счётом 6:1, 4:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 47 минут. Димитров 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Гаске — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Напомним, Хачанов в стартовом матче обыграл представителя Швеции Микаэля Имера (Q) со счётом 6:4, 7:5.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 1-й круг
02 ноября 2021, вторник. 18:45 МСК
Григор Димитров
30
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 2
         
Ришар Гаске
74
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Комментарии
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