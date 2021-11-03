Видеообзор матча Карена Хачанова с Григором Димитровым на «Мастерсе» в Париже

31-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершится 7 ноября.

В матче второго раунда Хачанов в трёх сетах проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 2:6, 0:6. Карен в десятый раз за карьеру уступил сет на уровне ATP со счётом 0:6.

Стоит отметить, что после завоёванного серебра на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Хачанов потерпел поражения в 8 из 18 матчей в одиночном разряде.

Ранее выступление на турнире в Париже завершили россияне Аслан Карацев (13) и Андрей Рублёв (5). Призовой фонд парижского «Мастерса» составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.