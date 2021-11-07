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Тарпищев: фантастический финал между Джоковичем и Медведевым. Всё решилось в 2-3 очках

Тарпищев: фантастический финал между Джоковичем и Медведевым. Всё решилось в 2-3 очках
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводуфинала турнира в Париже, где серб Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева (3:6, 6:4, 6:3).

«Фантастический финал, высочайший уровень тенниса от обоих. Джокович тактически очень грамотно играл, выиграл много ключевых мячей с лета, когда выходил к сетке, заранее шёл на кросс, Даня пытался его обвести. Медведеву не хватило разнообразия при обводке. Обвёл бы пару раз по линии — был бы другой счёт.

Первой подачи у Дане не было, начал больше рисковать. Нельзя подавать сильнее, чем ты можешь. Новак хорошо принимал, но матч решился в двух-трёх очках. Игра была хорошая. Класс игры между ними одинаковый», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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