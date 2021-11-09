Тиафо: если бы Имер взял гейм при 4:5, я бы с журналистами после игры не говорил

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, посеянный на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) под восьмым номером, поделился впечатлениями от выхода во второй круг. На старте соревнований он обыграл представителя Швеции Элиаса Имера, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

«В начале второго сета мои мысли были не там, где нужно. Элиас почти выиграл вторую партию, когда я подавал при счёте 4:5. Если бы он взял тот гейм, я бы здесь с журналистами не разговаривал», — приводит слова Тиафо официальный сайт соревнований.

Действующим победителем является канадец Денис Шаповалов, который в 2019 году в финальной встрече обыграл Филипа Краиновича со счётом 6:4, 6:4. В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.