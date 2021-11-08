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Павел Котов завершил выступление на турнире в Стокгольме

Павел Котов завершил выступление на турнире в Стокгольме
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22-летний российский теннисист Павел Котов уступил итальянцу Андреа Вавассори в матче первого круга турнира в Стокгольме со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За весь матч Котов сделал 2 эйса, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Вавассори 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.

Во втором круге представитель Италии встретится с Денисом Шаповаловым из Канады.

Турнир в Швеции стартовал вчера, 7 ноября. Финальный день соревнований запланирован на 13 ноября. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд составил €635 750. Действующим победителем соревнований является Денис Шаповалов, который в 2019 году в финальной встрече оказался сильнее Филипа Краиновича из Сербии. В прошлом году турнир не проводился из-за коронавируса.

Стокгольм. 1-й круг
08 ноября 2021, понедельник. 19:15 МСК
Андреа Вавассори
289
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Павел Котов
271
Россия
Павел Котов
П. Котов
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