Павел Котов завершил выступление на турнире в Стокгольме

22-летний российский теннисист Павел Котов уступил итальянцу Андреа Вавассори в матче первого круга турнира в Стокгольме со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За весь матч Котов сделал 2 эйса, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Вавассори 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.

Во втором круге представитель Италии встретится с Денисом Шаповаловым из Канады.

Турнир в Швеции стартовал вчера, 7 ноября. Финальный день соревнований запланирован на 13 ноября. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд составил €635 750. Действующим победителем соревнований является Денис Шаповалов, который в 2019 году в финальной встрече оказался сильнее Филипа Краиновича из Сербии. В прошлом году турнир не проводился из-за коронавируса.