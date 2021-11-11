Каролина Плишкова одолела Гарбинье Мугурусу на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова в матче первого тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексика) одолела представительницу Испании Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.
Каролина 8 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
Ранее в группе Теотиуакан эстонка Анетт Контавейт победила чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:4.
В группу Чичен-Ица попали Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания). Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн. Турнир завершится 17 ноября.
Гвадалахара. Группа Теотиуакан
11 ноября 2021, четверг. 04:40 МСК
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 8
|
|2
|6 6
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Новость по темеСостоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре
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