Контавейт высказалась о работе с Турсуновым после победы в 1-м матче на Итоговом турнире
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Восьмая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала победу над чешкой Барборой Крейчиковой в первом матче на Итоговом чемпионате WTA. Тренером Контавейт, которая победила Крейчикову со счётом 6:3, 6:4, является бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов.
«Я определённо воодушевлена победой. Это был очень тяжёлый матч. По-моему, мне удалось выиграть много очков на первой подаче, как только она заработала.
Летом у меня была серия поражений. Но затем я начала работать с Дмитрием и очень надеялась выиграть хотя бы несколько матчей. Мне удалось выиграть турнир в Кливленде, и с тех пор всё пошло по накатанной. Я стала чуть больше верить в себя», — приводит слова Контавейт пресс-служба WTA.
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