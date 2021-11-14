Денис Шаповалов отказался от участия в Кубке Дэвиса

18-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов не сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 25 ноября по 5 декабря.

«Мне по-прежнему нравится играть за сборную и представлять свою страну, но я хочу отдохнуть в межсезонье. По ходу карьеры у игроков меняются приоритеты. До этой недели я думал, что сыграю, но я провёл так много матчей в этом сезоне и сейчас мне сложно себя мотивировать. Не думаю, что мне стоит продолжать играть в такой ситуации», — приводит слова Шаповалова La Presse.

Отметим, что сборная Канады на групповом этапе финальной стадии Кубка Дэвиса сыграет с командами Швеции и Казахстана.

Ранее Шаповалов потерпел поражение от американца Томми Пола в финале турнира ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Пола.