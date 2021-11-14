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«Хорошо, что я не футболист сборной России». Болельщики пошутили над фотографией Медведева

«Хорошо, что я не футболист сборной России». Болельщики пошутили над фотографией Медведева
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы в первом матче Итогового турнира ATP разместил в своём «твиттере» фотографию, предложив пользователям социальной сети угадать, о чём он думал в тот момент. Напомним, сегодня, 14 ноября, Медведев обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

«Как считаете, о чём я думал в тот момент?» — подписал фото теннисист.

Пользователи активно начали придумывать подписи к этой фотографии. Один из них написал: «Хорошо, что я не игрок сборной России по футболу».

Публикация доступна в «твиттере» Даниила Медведева.

Сегодня сборная России по футболу уступила в решающем матче отборочного этапа чемпионата мира— 2022 сборной Хорватии со счётом 0:1. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит играть стыковые матчи за право попадания на мундиаль.

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