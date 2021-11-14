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Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP в Турине: совершил камбэк в поединке с Хуркачем, серия побед достигла 6 матчей

Та ещё нервотрёпка! Даниил Медведев начал Итоговый турнир ATP в Турине с камбэка
Даниил Сальников
Медведев с камбэка начал Итоговый турнир ATP
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Россиянин провёл непростой стартовый матч, вырвав победу у поляка Хуркача, уступая 0-1 по сетам.

Россиянин Даниил Медведев начал защиту титула на Итоговом турнире ATP в Турине с камбэка. В стартовом матче с поляком Хубертом Хуркачем действующему чемпиону пришлось отыгрываться с 0-1 по сетам. Это была та ещё нервотрёпка! Своё раздражение Даниил даже выместил на болбоях.

«Даниил и Новак доминируют». Николай Давыденко — о том, как сложится Итоговый турнир ATP «Даниил и Новак доминируют». Николай Давыденко — о том, как сложится Итоговый турнир ATP

Итоговый турнир ATP впервые проходит в Турине (Италия). До этого соревнование целых 12 лет разыгрывалось в Лондоне. И теперь теннисистам надо привыкать к новым условиям, новому корту, новым мячам, новой локации. Как отметил в интервью «Чемпионату» победитель турнира-2009 Николай Давыденко, покрытие и мячи могут сыграть ключевую роль в исходе противостояния на групповом этапе. Даже история личных встреч между двумя игроками может отойти на второй план.

В этом году 3-й раз в истории этого престижного турнира Россию представляют сразу два участника. В 2000 году это были Марат Сафин и Евгений Кафельников, а в 2020 и 2021-м – Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Напомним, Даниил – действующий чемпион соревнования. Год назад он вихрем прошёлся по турнирной сетке, обыграв всех соперников. При этом попутно победил каждого теннисиста из топ-3 – Джоковича, Надаля и Тима в финале. По результатам жеребьёвки турнира-2021 Медведев и Рублёв оказались в разных группах, как и в прошлом розыгрыше. Медведев как второй номер мирового рейтинга возглавил Красную группу, в которую также попали Александр Зверев, Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач. Первая ракетка мира Новак Джокович оказался лидером Зелёной группы, где также сразятся за место в плей-офф Рублёв, Стефанос Циципас и Каспер Рууд.

Жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных группах! Жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных группах!

Действующему чемпиону турнира Даниилу Медведеву доверили право участия в матче-открытии. Его соперником стал дебютант соревнований – Хуберт Хуркач из Польши. Ранее теннисисты встречались всего дважды – и оба раза в этом сезоне. В 4-м круге Уимблдона Даниил проиграл поляку двухдневный поединок, в котором после первой части вёл 2:1 по сетам. А затем в рамках 1/4 финала «Мастерса» в Торонто сильнее был уже Медведев.

ATP Finals. Турин – 2021. Сетка

Любопытно, что перед матчем теннисистов попросили охарактеризовать друг друга двумя словами. Хуркач сказал: «Хитрый, быстрый». Даниил, в свою очередь, не уложился в рамки двух слов: «Суперскромный, супердобрый, супермилый, с сильной подачей, суперагрессивный, сложный противник».

Усы, борода или короткая стрижка? Как менялся имидж Даниила Медведева Усы, борода или короткая стрижка? Как менялся имидж Даниила Медведева

Теннисисты начали поединок неспешно. Даниил пытался закручивать хитроумные комбинации, а поляк в основном разрушал задумки россиянина. При этом каждый неплохо держал геймы на своей подаче, не позволяя сопернику добраться даже до брейк-пойнтов. Логичной развязкой такой упорной борьбы стал тай-брейк, на котором у Медведева неожиданно засбоила первая подача. Хуркач добрался до четверного сетбола. Даниил выиграл три мяча подряд, но этого было недостаточно – 6:7 (5:7) за 51 минуту.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Любопытно, что по ходу тай-брейка Даниил дал волю нервам и стал выражать недовольство работой болбоев, поскольку ему не хватало мячей. Этот выплеск эмоций, похоже, взбодрил Медведева, он начал второй сет довольно активно, с ходу взял подачу соперника и повёл 3:0. Как оказалось, этот брейк был единственным за два сета. Этого преимущества хватило россиянину, чтобы сравнять счёт по партиям – 1:1 (6:7, 6:3). Начало третьего сета было похоже на предыдущий. Даниил взвинтил темп, подловил Хуркача на ошибках и повёл с брейком – 2:0. В начале своей следующей подачи россиянин выиграл сумасшедшее ралли из 24 ударов, сорвав аплодисменты публики.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Отметим, что за весь матч у поляка не было ни одного брейк-пойнта, это при том, что первая подача у Медведева иногда сбоила. Россиянин в итоге выиграл поединок за 2 часа 3 минуты – 6:7, 6:3, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
14 ноября 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 4
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Вот так Даниил Медведев с победы начал защиту прошлогоднего титула на Итоговом чемпионате ATP. С учётом 2020 года его серия побед на этом турнире достигла 6 матчей. Кстати, за участие в трёх поединках группового этапа Медведев и Хуркач получат по $ 173 тыс. Помимо этого, Медведев за победу над поляком заработал дополнительно ещё $ 173 тыс. призовых и 200 рейтинговых очков. Кроме того, напомним, из групп в плей-офф выходят по два игрока, то есть одно поражение, а иногда даже и два может оказаться не помехой для попадания в полуфинал.

Медведев приступает к защите титула! Как изменились заработки на Итоговом турнире ATP Медведев приступает к защите титула! Как изменились заработки на Итоговом турнире ATP

Во втором туре Даниилу предстоит сыграть во вторник с победителем пары Зверев – Берреттини. А Хуркач сразится с проигравшим. Итоговый турнир ATP — 2021 проходит в Турине с 14 по 21 ноября.

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