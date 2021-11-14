Та ещё нервотрёпка! Даниил Медведев начал Итоговый турнир ATP в Турине с камбэка

Россиянин Даниил Медведев начал защиту титула на Итоговом турнире ATP в Турине с камбэка. В стартовом матче с поляком Хубертом Хуркачем действующему чемпиону пришлось отыгрываться с 0-1 по сетам. Это была та ещё нервотрёпка! Своё раздражение Даниил даже выместил на болбоях.

Итоговый турнир ATP впервые проходит в Турине (Италия). До этого соревнование целых 12 лет разыгрывалось в Лондоне. И теперь теннисистам надо привыкать к новым условиям, новому корту, новым мячам, новой локации. Как отметил в интервью «Чемпионату» победитель турнира-2009 Николай Давыденко, покрытие и мячи могут сыграть ключевую роль в исходе противостояния на групповом этапе. Даже история личных встреч между двумя игроками может отойти на второй план.

В этом году 3-й раз в истории этого престижного турнира Россию представляют сразу два участника. В 2000 году это были Марат Сафин и Евгений Кафельников, а в 2020 и 2021-м – Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Напомним, Даниил – действующий чемпион соревнования. Год назад он вихрем прошёлся по турнирной сетке, обыграв всех соперников. При этом попутно победил каждого теннисиста из топ-3 – Джоковича, Надаля и Тима в финале. По результатам жеребьёвки турнира-2021 Медведев и Рублёв оказались в разных группах, как и в прошлом розыгрыше. Медведев как второй номер мирового рейтинга возглавил Красную группу, в которую также попали Александр Зверев, Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач. Первая ракетка мира Новак Джокович оказался лидером Зелёной группы, где также сразятся за место в плей-офф Рублёв, Стефанос Циципас и Каспер Рууд.

Действующему чемпиону турнира Даниилу Медведеву доверили право участия в матче-открытии. Его соперником стал дебютант соревнований – Хуберт Хуркач из Польши. Ранее теннисисты встречались всего дважды – и оба раза в этом сезоне. В 4-м круге Уимблдона Даниил проиграл поляку двухдневный поединок, в котором после первой части вёл 2:1 по сетам. А затем в рамках 1/4 финала «Мастерса» в Торонто сильнее был уже Медведев.

Любопытно, что перед матчем теннисистов попросили охарактеризовать друг друга двумя словами. Хуркач сказал: «Хитрый, быстрый». Даниил, в свою очередь, не уложился в рамки двух слов: «Суперскромный, супердобрый, супермилый, с сильной подачей, суперагрессивный, сложный противник».

Теннисисты начали поединок неспешно. Даниил пытался закручивать хитроумные комбинации, а поляк в основном разрушал задумки россиянина. При этом каждый неплохо держал геймы на своей подаче, не позволяя сопернику добраться даже до брейк-пойнтов. Логичной развязкой такой упорной борьбы стал тай-брейк, на котором у Медведева неожиданно засбоила первая подача. Хуркач добрался до четверного сетбола. Даниил выиграл три мяча подряд, но этого было недостаточно – 6:7 (5:7) за 51 минуту.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Любопытно, что по ходу тай-брейка Даниил дал волю нервам и стал выражать недовольство работой болбоев, поскольку ему не хватало мячей. Этот выплеск эмоций, похоже, взбодрил Медведева, он начал второй сет довольно активно, с ходу взял подачу соперника и повёл 3:0. Как оказалось, этот брейк был единственным за два сета. Этого преимущества хватило россиянину, чтобы сравнять счёт по партиям – 1:1 (6:7, 6:3). Начало третьего сета было похоже на предыдущий. Даниил взвинтил темп, подловил Хуркача на ошибках и повёл с брейком – 2:0. В начале своей следующей подачи россиянин выиграл сумасшедшее ралли из 24 ударов, сорвав аплодисменты публики.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Отметим, что за весь матч у поляка не было ни одного брейк-пойнта, это при том, что первая подача у Медведева иногда сбоила. Россиянин в итоге выиграл поединок за 2 часа 3 минуты – 6:7, 6:3, 6:4.

Вот так Даниил Медведев с победы начал защиту прошлогоднего титула на Итоговом чемпионате ATP. С учётом 2020 года его серия побед на этом турнире достигла 6 матчей. Кстати, за участие в трёх поединках группового этапа Медведев и Хуркач получат по $ 173 тыс. Помимо этого, Медведев за победу над поляком заработал дополнительно ещё $ 173 тыс. призовых и 200 рейтинговых очков. Кроме того, напомним, из групп в плей-офф выходят по два игрока, то есть одно поражение, а иногда даже и два может оказаться не помехой для попадания в полуфинал.

Во втором туре Даниилу предстоит сыграть во вторник с победителем пары Зверев – Берреттини. А Хуркач сразится с проигравшим. Итоговый турнир ATP — 2021 проходит в Турине с 14 по 21 ноября.