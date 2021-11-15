Ник Кирьос высказался о позиции Новака Джоковича и Кайри Ирвинга по вакцинации от COVID-19

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о позиции спортсменов, которые отказываются проходить обязательную вакцинацию от коронавируса.
«Кайри Ирвинг (игрок НБА, отказавшийся вакцинироваться. – Прим. «Чемпионата»), Новак… Эти парни так много отдали спорту, многим пожертвовали. Это спортсмены, которыми восхищаются миллионы людей. Думаю, с моральной точки зрения неправильно заставлять кого-то делать прививку. Я дважды вакцинировался, но мы не можем заставлять кого-то или говорить: «Ты не можешь играть здесь, потому что ты не вакцинирован». Есть и другие решения. К примеру, ежедневное тестирование. Это нормальная практика в США, это происходит и в Австралии. Это на 85% эффективно, и результат известен уже через 15 минут. Я не думаю, что следующий Открытый чемпионат Австралии по теннису должен состояться. Мы должны проявить уважение к жителям Мельбурна, которые прожили в заключении 275 дней», — приводит слова Кирьоса L'equipe.
Отметим, что ранее высказывавшийся против обязательной вакцинации Джокович пояснил, что в данный момент выступает против раскрытия статуса вакцинации. «Это частное дело, и я считаю этот вопрос неуместным», — заявил Новак.
- 15 ноября 2021
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