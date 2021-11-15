«Когда волк встретил льва». ATP показала, как Джокович и Ибрагимович веселятся в Турине

Пресс-служба ATP в «Инстаграме» опубликовала видео со встречи первой ракетки мира серба Новака Джоковича с нападающим «Милана» шведом Златаном Ибрагимовичем в Турине (Италия), где Джокович выступает на Итоговом чемпионате ATP.
Спортсмены шутили, находились в хорошем настроении, а Джокович даже включил музыку и спел для Ибрагимовича.
«Когда волк встретил льва», — прокомментировали в ATP встречу легендарных спортсменов.
Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tour. Права на видео принадлежат ATP.
Ранее в стартовом для себя матче Джокович обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. После чего в рекордный седьмой раз получил приз лучшего игрока ATP-тура в сезоне. В следующем матче Новак встретится с греком Стефаносом Циципасом.
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