Даниил Медведев высказался об участии в Кубке Дэвиса после выступления в Турине

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался об участии в финальной стадии Кубка Дэвиса после выступления на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).

Кубок Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря, финал Итогового запланирован на 21 ноября. В Турине также выступает ещё один участник сборной России Андрей Рублёв. Россияне попали в группу А, где сыграют с командами Испании и Эквадора. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд.

«Сыграю ли на Кубке Дэвиса? Если не получу травму в трёх оставшихся матчах в Турине, то точно сыграю. Мы можем считаться фаворитами турнира», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее действующий чемпион Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира.