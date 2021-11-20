Тренер Медведева высказался о противостояниях Даниила с Новаком Джоковичем

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, высказался о противостоянии подопечного с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Да, в последнее время Даниил часто играет с Новаком. Меня это радует, потому что я люблю анализировать такие противостояния, искать решения для победы. Перед финалом в Париже мы ждали, что Новак сможет что-то изменить в своей игре, так и случилось. Опять же, я много читал на этот счёт… Помню, как Агасси говорил, что Сампрас сделал его лучше, а Сампрас то же самое говорил про Агасси. Здесь действуют те же правила.

Когда вы играете с таким топ-игроком, как Джокович, перед каждым матчем вам приходится решать головоломку, искать нужные решения. То же может случиться и с нами, если у нас будет шанс сыграть с Новаком на этой неделе. Мы знаем о его способности переворачивать свою тактику. Если мы будем об этом помнить, то подойдём более готовыми ко встрече с ним, если это случится. Но сейчас нам нужно дойти до финала», — приводит слова Сервара пресс-служба ATP.