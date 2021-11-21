Тарпищев прокомментировал поражение Медведева в финале Итогового турнира ATP
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу поражения россиянина Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP. Вторая ракетка мира уступил Александру Звереву из Германии со счётом 4:6, 4:6.
«Не хватило потенциала. Зверев здорово подавал, а Даня устал и перешёл пик формы. В целом, конечно, решила всё подача. В розыгрышах-то Даня чуть лучше. Но за счёт подачи Зверев выиграл.
Даня в среду прилетит в Мадрид. Приедем, посмотрим на его состояние. Сейчас пока непонятно, в каком он состоянии будет.
Сезон отличный, по восходящей шёл, долго держится вторым в мире. Надо замахиваться на большее», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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