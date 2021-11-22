Медведев: еду в Мадрид за хорошим результатом. Вылетаю в среду

25-летний российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от последнего большого турнира в этом сезоне — с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде (Испания) пройдёт финальная стадия Кубка Дэвиса.



«Группа у нас непростая. Но я еду в Мадрид за хорошим результатом. Вылетаю в среду, поскольку во вторник здесь должен выполнить некоторые обязанности. С учётом того, что первый матч у нас в субботу, это нормальный вариант», — сказал Медведев на пресс-конференции после финала ATP Finals.



Напомним, сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (25 ноября), второй — с Испанией (27 ноября).



Ещё вчера, 21 ноября, Медведев играл в финальном матче Итогового турнира АТР, однако не смог обыграть немца Александра Зверева.

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