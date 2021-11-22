Пресс-служба Кубка Дэвиса обратилась к Даниилу Медведеву

Пресс-служба Кубка Дэвиса прокомментировала пост российского теннисиста Даниила Медведева об Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). В финальном матче уроженец Москвы проиграл представителю Германии Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

После игры Медведев написал в своём «инстаграме»: «Не так я хотел завершить выступление на Итоговом чемпионате ATP. Но горжусь своими результатами в этом году. Я очень много и усердно работал и буду стремиться только к лучшему. Спасибо моей команде, спонсорам и фанатам за то, что они всегда со мной. Теперь пора отправляться на Кубок Дэвиса».

«Потрясающий год. Теперь мы с нетерпением ждём тебя в Мадриде», — написала пресс-служба Кубка Дэвиса в комментарии.

Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России в группе A сыграет с командами Испании и Эквадора.

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