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Анастасия Павлюченкова ответила, считает ли финал «Ролан Гаррос» пределом своей карьеры

Анастасия Павлюченкова ответила, считает ли финал «Ролан Гаррос» пределом своей карьеры
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11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова ответила, считает ли финал на «Ролан Гаррос – 2021» пределом своей карьеры. В матче за титул Павлюченкова в трёх сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6.

«Я думаю, нет, и не хочу в это верить. Я вошла во вкус. Раньше у меня был барьер: шесть четвертьфиналов, и на четвертьфинале начинался какой-то ступор. И мне кажется: блин, а вдруг я не могу просто дальше пройти? Потом понимаю: нет, ну как, я Даниэль Коллинз проиграла – это даже не Серена Уильямс. В смысле нереально?

Я была, грубо говоря, в трёх геймах от победы на «Большом шлеме». А почему я не могу это ещё раз сделать? Просто жизнь – интересная штука. В апреле перед Мадридом я даже на Олимпиаду не отбиралась, была в топ-40. В апреле думала в какой-то момент: а вдруг я больше не выиграю никогда матч? Месяц проходит – ты играешь финал «Большого шлема». В этом вся прелесть жизни и нашей карьеры, потому что это просто пипец какой-то нереальный», — приводит слова Павлюченковой Sports.ru.

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