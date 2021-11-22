Анастасия Павлюченкова ответила, считает ли финал «Ролан Гаррос» пределом своей карьеры

11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова ответила, считает ли финал на «Ролан Гаррос – 2021» пределом своей карьеры. В матче за титул Павлюченкова в трёх сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6.
«Я думаю, нет, и не хочу в это верить. Я вошла во вкус. Раньше у меня был барьер: шесть четвертьфиналов, и на четвертьфинале начинался какой-то ступор. И мне кажется: блин, а вдруг я не могу просто дальше пройти? Потом понимаю: нет, ну как, я Даниэль Коллинз проиграла – это даже не Серена Уильямс. В смысле нереально?
Я была, грубо говоря, в трёх геймах от победы на «Большом шлеме». А почему я не могу это ещё раз сделать? Просто жизнь – интересная штука. В апреле перед Мадридом я даже на Олимпиаду не отбиралась, была в топ-40. В апреле думала в какой-то момент: а вдруг я больше не выиграю никогда матч? Месяц проходит – ты играешь финал «Большого шлема». В этом вся прелесть жизни и нашей карьеры, потому что это просто пипец какой-то нереальный», — приводит слова Павлюченковой Sports.ru.
- 22 ноября 2021
-
21:21
-
20:20
-
18:16
-
17:52
-
16:58
-
16:34
-
16:25
-
16:05
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:29
-
13:13
-
12:42
-
12:29
-
12:02
-
11:57
-
10:21
-
09:56
-
09:51
-
09:22
-
09:08
-
08:59
-
08:51
-
08:24
-
08:21
-
07:17
-
00:41
- 21 ноября 2021
-
23:38
-
23:19
-
22:38
-
21:55
-
21:30