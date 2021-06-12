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«Ролан Гаррос» — 2021: Анастасия Павлюченкова проиграла в финале, но вернётся в топ-20 и станет 1-й ракеткой России

«Ролан Гаррос» Павлюченковой не покорился. Но зато она вернётся в топ-20
Даниил Сальников
Анастасия Павлюченкова проиграла в финале
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А ещё Анастасия станет первой ракеткой России, поднявшись на 13 мест в рейтинге WTA.

Анастасия Павлюченкова проиграла в финале Открытого чемпионата Франции чешке Барборе Крейчиковой. «Ролан Гаррос» нашей теннисистке не покорился, но зато она вернётся в топ-20 рейтинга WTA и станет 1-й ракеткой России.

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Поклонники российского тенниса уже привыкли к тому, что наши ребята в последние пару лет «зажигают» на «Больших шлемах». То тут, то там кто-то из россиян обязательно доберётся до решающих стадий на мэйджорах. А вот наши девушки давно уже не радовали. Последний титул как раз на «Ролан Гаррос» в 2014 году выиграла Мария Шарапова. В финал она добиралась на Australian Open – 2015. С тех пор – как отрезало! И вот сейчас на Открытом чемпионате Франции – 2021 всех приятно удивила Анастасия Павлюченкова. Россиянка справилась с такими сильными соперницами как Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Елена Рыбакина и впервые в карьере пробилась в решающий матч на мэйджоре.

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Вообще выход представительницы отечественного тенниса в финал турнира «Большого шлема» — явление не такое частое. Настя стала всего лишь 9-й нашей теннисисткой, отметившейся в решающих матчах мэйджоров со времён Ольги Морозовой в 1970-х. Спустя десятилетие к ней добавилась Наталья Зверева. И только Анастасия Мыскина в 2004 году, всё на том же «Ролан Гаррос», завоевала первый трофей в женской одиночке. Больше всего выходов в финал у Марии Шараповой – 10 (5 побед и 5 поражений).

Теннисистки из России (СССР) – финалистки ТБШ:
1. Ольга Морозова – 2 финала (РГ, Уим-1974)
2. Наталья Зверева – 1 финал (РГ-1988)
3. Анастасия Мыскина – 1 титул (РГ-04)
4. Елена Дементьева – 2 финала (РГ, ЮСО-04)
5. Мария Шарапова – 5 титулов (Уим-04, ЮСО-06, АО-08, РГ-12,14) + 5 финалов (АО-07, Уим-11, АО-12, РГ-13, АО-15)
6. Светлана Кузнецова – 2 титула (ЮСО-04, РГ-09) + 2 финала (РГ-06, ЮСО-07)
7. Динара Сафина – 3 финала (РГ-08, АО, РГ-09)
8. Вера Звонарёва – 2 финала (Уим, ЮСО-10)
9. Анастасия Павлюченкова – 1? (РГ-21)

Сама Анастасия Павлюченкова признаётся, что в последнее время она много работала, причём не только на корте, но и над собой. Немалую роль в её взлёте сыграл и брат Александр, который вернулся в её команду: «На самом деле он учит меня читать игру, как бы странно это ни звучало. Я, наверное, до этого реально очень часто и много уходила в эмоции во время матча. Играла без дисциплины и не следовала плану игры, либо плана вообще раньше не было. Дисциплина также усилилась и на тренировках: каждый мяч обрабатывается, техника, ноги. Супердисциплина во всём. И какие-то тактические моменты он тоже привнёс. По ходу матча он пытается где-то подкорректировать, потому что меня иногда уносит. Думаю, это основное».

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил прогресс россиянки в последнее время: «Благодаря данным, трудолюбию и мотивации она довольно рано заиграла и смогла пробиться во взрослый международный теннис. Там были хорошие победы, Анастасия методично прибавляла из года в год благодаря своей тактике. Она умело разводит по корту, когда видит, что творится, выбирает правильные решения, быстро реагирует и наносит очень качественные удары по цели. Но её подводил характер, она хотела очень много и очень быстро, поэтому наряду с какими-то яркими победами у неё были и досадные поражения. Но сейчас Анастасия успокоилась, освободилась от дополнительного психологического напряжения и стала прилично играть. По мастерству она давно могла бы быть на этом уровне, встречаться с известными теннисистками на крупных турнирах, включая «Большие шлемы». И, наконец, состоялось то, чего уже не ожидали, потому что устали ждать некоторые болельщики».

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Соперницей Павлюченковой по финалу стала чешка Барбора Крейчикова, которая тоже долго шла к успеху. Она много выступала в парном разряде, завоевала 2 титула на «Шлемах» вместе с Катержиной Синяковой, а также 3 года подряд побеждала на Australian Open в миксте. Все свои победы Барбора посвящает своему бывшему тренеру – знаменитой чешской теннисистке Яне Новотне, которая несколько лет назад умерла от онкологии. Потрясающая история поражений и побед Новотны служит вдохновляющим примером не только для её ученицы Крейчиковой, но и для других теннисисток.

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Матч Павлюченковой и Крейчиковой получился очень нервным, как и все большие финалы. Настя совершила стартовый спурт и сходу сделала брейк. Однако затем что-то в её игре нарушилось. У россиянки прежде всего не шла подача. Она проигрывала гейм за геймом и позволила сопернице за 31 минуту выиграть партию – 6:1.

Ролан Гаррос-2021. Женская сетка

Однако во второй партии изменилось. Павлюченкова заиграла увереннее, активнее и главное – точнее. Особенно здорово россиянка действовала на приёме. К 7-му гейму она уже вела с двумя брейками – 5:1, подавала на сет, добралась до сетбола, но не смогла его реализовать. Чешка один брейк отыграла, и после этого к Анастасии вышел на корт медик. Видимо, в одном из эпизодов Павлюченкова потянула левое бедро. После небольшой паузы матч продолжился, и россиянка без особых проблем довела сет до победы – 6:2.

Матч перешёл в решающую 3-ю партию, где по регламенту «Ролан Гаррос» не предусмотрен тай-брейк. На старте теннисистки обменялись брейками – 2:2, а при счёте 3:3 Крейчикова под ноль взяла подачу соперницы. Как оказалось, это был ключевой момент матча. Своё преимущество чешка не упустила: на приёме не реализовала 2 матчбола, но всё же довела матч до победы – 6:1, 2:6, 6:4 за 1 час 56 минут. Барбора Крейчикова – чемпионка Открытого чемпионата Франции – 2021!

Ролан Гаррос (ж). Финал
12 июня 2021, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
33
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 4
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Павлюченкова не победила на этом «Ролан Гаррос», но, тем не менее, выступление Насти на кортах Парижа – это безусловный успех и её, и всего российского тенниса. С понедельника она поднимется на 13 мест в рейтинге WTA, вернётся в топ-20 и станет 1-й ракеткой России. За финал Павлюченкова получит $ 750 тыс., а Крейчикова за титул — $ 1,4 млн. Ну а в воскресенье, 13 июня, состоится мужской финал «Ролан Гаррос» — Новак Джокович – Стефанос Циципас.

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