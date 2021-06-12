«Ролан Гаррос» Павлюченковой не покорился. Но зато она вернётся в топ-20

Анастасия Павлюченкова проиграла в финале Открытого чемпионата Франции чешке Барборе Крейчиковой. «Ролан Гаррос» нашей теннисистке не покорился, но зато она вернётся в топ-20 рейтинга WTA и станет 1-й ракеткой России.

Поклонники российского тенниса уже привыкли к тому, что наши ребята в последние пару лет «зажигают» на «Больших шлемах». То тут, то там кто-то из россиян обязательно доберётся до решающих стадий на мэйджорах. А вот наши девушки давно уже не радовали. Последний титул как раз на «Ролан Гаррос» в 2014 году выиграла Мария Шарапова. В финал она добиралась на Australian Open – 2015. С тех пор – как отрезало! И вот сейчас на Открытом чемпионате Франции – 2021 всех приятно удивила Анастасия Павлюченкова. Россиянка справилась с такими сильными соперницами как Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Елена Рыбакина и впервые в карьере пробилась в решающий матч на мэйджоре.

Вообще выход представительницы отечественного тенниса в финал турнира «Большого шлема» — явление не такое частое. Настя стала всего лишь 9-й нашей теннисисткой, отметившейся в решающих матчах мэйджоров со времён Ольги Морозовой в 1970-х. Спустя десятилетие к ней добавилась Наталья Зверева. И только Анастасия Мыскина в 2004 году, всё на том же «Ролан Гаррос», завоевала первый трофей в женской одиночке. Больше всего выходов в финал у Марии Шараповой – 10 (5 побед и 5 поражений).

Теннисистки из России (СССР) – финалистки ТБШ:

1. Ольга Морозова – 2 финала (РГ, Уим-1974)

2. Наталья Зверева – 1 финал (РГ-1988)

3. Анастасия Мыскина – 1 титул (РГ-04)

4. Елена Дементьева – 2 финала (РГ, ЮСО-04)

5. Мария Шарапова – 5 титулов (Уим-04, ЮСО-06, АО-08, РГ-12,14) + 5 финалов (АО-07, Уим-11, АО-12, РГ-13, АО-15)

6. Светлана Кузнецова – 2 титула (ЮСО-04, РГ-09) + 2 финала (РГ-06, ЮСО-07)

7. Динара Сафина – 3 финала (РГ-08, АО, РГ-09)

8. Вера Звонарёва – 2 финала (Уим, ЮСО-10)

9. 1. Ольга Морозова – 2 финала (РГ, Уим-1974)2. Наталья Зверева – 1 финал (РГ-1988)3. Анастасия Мыскина – 1 титул (РГ-04)4. Елена Дементьева – 2 финала (РГ, ЮСО-04)5. Мария Шарапова – 5 титулов (Уим-04, ЮСО-06, АО-08, РГ-12,14) + 5 финалов (АО-07, Уим-11, АО-12, РГ-13, АО-15)6. Светлана Кузнецова – 2 титула (ЮСО-04, РГ-09) + 2 финала (РГ-06, ЮСО-07)7. Динара Сафина – 3 финала (РГ-08, АО, РГ-09)8. Вера Звонарёва – 2 финала (Уим, ЮСО-10)9. Анастасия Павлюченкова – 1? (РГ-21)

Сама Анастасия Павлюченкова признаётся, что в последнее время она много работала, причём не только на корте, но и над собой. Немалую роль в её взлёте сыграл и брат Александр, который вернулся в её команду: «На самом деле он учит меня читать игру, как бы странно это ни звучало. Я, наверное, до этого реально очень часто и много уходила в эмоции во время матча. Играла без дисциплины и не следовала плану игры, либо плана вообще раньше не было. Дисциплина также усилилась и на тренировках: каждый мяч обрабатывается, техника, ноги. Супердисциплина во всём. И какие-то тактические моменты он тоже привнёс. По ходу матча он пытается где-то подкорректировать, потому что меня иногда уносит. Думаю, это основное».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил прогресс россиянки в последнее время: «Благодаря данным, трудолюбию и мотивации она довольно рано заиграла и смогла пробиться во взрослый международный теннис. Там были хорошие победы, Анастасия методично прибавляла из года в год благодаря своей тактике. Она умело разводит по корту, когда видит, что творится, выбирает правильные решения, быстро реагирует и наносит очень качественные удары по цели. Но её подводил характер, она хотела очень много и очень быстро, поэтому наряду с какими-то яркими победами у неё были и досадные поражения. Но сейчас Анастасия успокоилась, освободилась от дополнительного психологического напряжения и стала прилично играть. По мастерству она давно могла бы быть на этом уровне, встречаться с известными теннисистками на крупных турнирах, включая «Большие шлемы». И, наконец, состоялось то, чего уже не ожидали, потому что устали ждать некоторые болельщики».

Соперницей Павлюченковой по финалу стала чешка Барбора Крейчикова, которая тоже долго шла к успеху. Она много выступала в парном разряде, завоевала 2 титула на «Шлемах» вместе с Катержиной Синяковой, а также 3 года подряд побеждала на Australian Open в миксте. Все свои победы Барбора посвящает своему бывшему тренеру – знаменитой чешской теннисистке Яне Новотне, которая несколько лет назад умерла от онкологии. Потрясающая история поражений и побед Новотны служит вдохновляющим примером не только для её ученицы Крейчиковой, но и для других теннисисток.

Матч Павлюченковой и Крейчиковой получился очень нервным, как и все большие финалы. Настя совершила стартовый спурт и сходу сделала брейк. Однако затем что-то в её игре нарушилось. У россиянки прежде всего не шла подача. Она проигрывала гейм за геймом и позволила сопернице за 31 минуту выиграть партию – 6:1.

Однако во второй партии изменилось. Павлюченкова заиграла увереннее, активнее и главное – точнее. Особенно здорово россиянка действовала на приёме. К 7-му гейму она уже вела с двумя брейками – 5:1, подавала на сет, добралась до сетбола, но не смогла его реализовать. Чешка один брейк отыграла, и после этого к Анастасии вышел на корт медик. Видимо, в одном из эпизодов Павлюченкова потянула левое бедро. После небольшой паузы матч продолжился, и россиянка без особых проблем довела сет до победы – 6:2.

Матч перешёл в решающую 3-ю партию, где по регламенту «Ролан Гаррос» не предусмотрен тай-брейк. На старте теннисистки обменялись брейками – 2:2, а при счёте 3:3 Крейчикова под ноль взяла подачу соперницы. Как оказалось, это был ключевой момент матча. Своё преимущество чешка не упустила: на приёме не реализовала 2 матчбола, но всё же довела матч до победы – 6:1, 2:6, 6:4 за 1 час 56 минут. Барбора Крейчикова – чемпионка Открытого чемпионата Франции – 2021!

Павлюченкова не победила на этом «Ролан Гаррос», но, тем не менее, выступление Насти на кортах Парижа – это безусловный успех и её, и всего российского тенниса. С понедельника она поднимется на 13 мест в рейтинге WTA, вернётся в топ-20 и станет 1-й ракеткой России. За финал Павлюченкова получит $ 750 тыс., а Крейчикова за титул — $ 1,4 млн. Ну а в воскресенье, 13 июня, состоится мужской финал «Ролан Гаррос» — Новак Джокович – Стефанос Циципас.