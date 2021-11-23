Хачанов и Рублёв посмеялись над Карацевым во время фотосессии к Кубку Дэвиса
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Российские теннисисты Карен Хачанов, Аслан Карацев и Андрей Рублёв приняли участие в фотосессии в преддверии Кубка Дэвиса.
Напомним, россияне попали в группу А, где сыграют с командами Испании и Эквадора. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд.
Публикация доступна в «твиттере» Davis Cup.
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Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. По состоянию на 2020 год в Кубке Дэвиса принимают участие представители 142 стран мира. Действующим победителем соревнований является национальная команда Испании.
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