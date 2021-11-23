Новак Джокович прибыл в Инсбрук, где сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Инсбрук (Австрия), где в составе сборной Сербии сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса.
Публикация доступна в официальном «твиттере» турнира.
Напомним, турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря. Сербская команда попала в группу F, где сыграет с командами Германии и Австрии. Всего участие в соревнованиях примут 18 команд.
Отметим, что из-за общенационального локдауна в Австрии все матчи Кубка Дэвиса пройдут там без зрителей.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.
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