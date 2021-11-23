Сборная Испании лишилась Роберто Баутиста-Агута перед матчем с россиянами на Кубке Дэвиса
Поделиться
Федерация тенниса Испании (RFET) сообщила, что 19-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут не поможет сборной в финальной стадии Кубка Дэвиса. Спортсмен снялся с соревнований из-за травмы мышц живота. Его заменит 45-й номер рейтинга Альберт Рамос-Виньолас.
Сборная Испании на групповой стадии в Мадриде (Испания) сыграет с командами России и Эквадора. Без Баутиста-Агута состав испанцев выглядит следующим образом: Пабло Карреньо-Буста, Карлос Алькарас, Фелисьяно Лопес, Марсель Гранольерс и Рамос-Виньолас.
Отметим, что испанцы являются действующими обладателями Кубка Дэвиса, в финале 2019 года они с Рафаэлем Надалем в составе обыграли команду Канады.
Смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
23:04
-
22:55
-
22:23
-
21:41
-
21:23
-
21:06
-
19:54
-
19:23
-
18:44
-
18:31
-
17:41
-
16:39
-
16:15
-
15:54
-
15:48
-
15:43
-
14:22
-
14:04
-
13:44
-
13:37
-
13:12
-
11:55
-
11:32
-
11:01
-
10:20
-
09:49
-
09:48
-
09:39
-
09:34
-
09:28
-
00:59
-
00:28
-
00:14
- 22 ноября 2021
-
22:41
-
21:21
Партнерский контент