Сборная Испании лишилась Роберто Баутиста-Агута перед матчем с россиянами на Кубке Дэвиса

Федерация тенниса Испании (RFET) сообщила, что 19-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут не поможет сборной в финальной стадии Кубка Дэвиса. Спортсмен снялся с соревнований из-за травмы мышц живота. Его заменит 45-й номер рейтинга Альберт Рамос-Виньолас.

Сборная Испании на групповой стадии в Мадриде (Испания) сыграет с командами России и Эквадора. Без Баутиста-Агута состав испанцев выглядит следующим образом: Пабло Карреньо-Буста, Карлос Алькарас, Фелисьяно Лопес, Марсель Гранольерс и Рамос-Виньолас.

Отметим, что испанцы являются действующими обладателями Кубка Дэвиса, в финале 2019 года они с Рафаэлем Надалем в составе обыграли команду Канады.

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