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Капитан Испании высказался о предстоящем выступлении команды на Кубке Дэвиса без Надаля

Капитан Испании высказался о предстоящем выступлении команды на Кубке Дэвиса без Надаля
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Серхи Бругера, капитан мужской сборной Испании по теннису, поделился ожиданиями от выступления команды на Кубке Дэвиса. В сборную не попал её лидер, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль, продолжающий восстанавливаться после травмы.

«Все с нетерпением ожидают турнира. Все игроки, которых я выбрал, в хорошей форме и готовы отдать всё игре. Не могу отрицать, что выступление на домашних кортах является реальным преимуществом. Это даёт многое, поскольку на соревнованиях такого рода поддержка публики может иметь решающее значение», — приводит слова Бругеры Tennis World USA, ссылаясь на We Love Tennis.

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