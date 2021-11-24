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Хачанов назвал главных соперников России на предстоящем Кубке Дэвиса

Хачанов назвал главных соперников России на предстоящем Кубке Дэвиса
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Дэвиса.

«Полуфинал 2019 года? Быстро время летит. Прошло уже два года, но, конечно же, воспоминания от игры остаются прекрасными. Тогда мы вышли в полуфинал, но за два года многое может измениться.

Мы — команда, поэтому, в конце концов, играть будет тот, кто чувствует себя готовым в конкретный день. Это длмтельный турнир, который начинается ещё на групповом этапе, поэтому каждый из членов команды сможет сделать свой вклад в результат.

Соперники? Есть много сильных команд: Сербия с Новаком Джоковичем, Испания из нашей группы, Италия, пусть даже без Маттео Берреттини и, конечно же, США. Но мы верим в себя», — цитирует Хачанова официальный сайт соревнований.

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