Бругера: Алькарас привнёс в сборную глоток свежего воздуха

Капитан мужской сборной Испании Серхи Бругера рассказал о микроклимате внутри команды накануне старта розыгрыша финальной стадии Кубка Дэвиса.
«Наш победный Кубок Дэвиса 2019 года? «Это правда, что у нас было большое преимущество. Если в вашей команде есть Надаль, вы сразу становитесь фаворитом любого турнира. Ещё бы — в вашем составе находится лучший игрок в истории Кубка Дэвиса. Сейчас его здесь нет, поэтому мы не можем так думать. Как бы то ни было, у нас по-прежнему очень сильная команда.
Из участвовавших в 2019 году осталось четыре игрока, и теперь у нас есть новая, более молодая звезда, которая многое привносит в команду — Карлос Алькарас.
Отношения между игроками очень хорошие. Карлос — классный и очень скромный парень, Хочу поздравить его родителей за ту работу, которую они провели для него как для человека. Он очень хорошо адаптируется в коллективе, он счастлив. Ветераны уже давно являются хорошими друзьями, а Карлос в команде стал каким-то свежим воздухом. Это мило», — цитирует Бругеру официальный сайт турнира.
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