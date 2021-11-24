Пресс-служба ATP отреагировала на чувственную фотосессию Даниила Медведева с женой Дарьей

Пресс-служба ATP прокомментировала публикацию снимков с чувственной фотосессии второй ракетки мира Даниила Медведева с женой Дарьей.

«Даниил и Даша в огне в этом номере журнала Tatler Russia», — отмечается в сообщении пресс-службы ATP в «Инстаграме».

Посмотреть соответствующие фотографии можно в официальном «инстаграме" ATP.

Сегодня, 24 ноября, Даниил Медведев присоединится к сборной России по теннису, которая примет участие в Кубке Дэвиса. Действующим победителем турнира является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Медведев.

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