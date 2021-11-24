Okko эксклюзивно покажет финал Кубка Дэвиса

Okko начинает эксклюзивные трансляции Кубка Дэвиса, самого престижного мирового турнира по теннису среди мужчин. Okko покажет с комментариями все матчи финального этапа, который пройдёт в Мадриде, Турине и Инсбруке с 25 ноября по 5 декабря.

Матчи Кубка Дэвиса с участием сборной России по теннису, а также другие игры, которые пройдут в столице Испании, Сергей Дерябкин, Александр Собкин и приглашённые гости, такие как Евгений Кафельников, будут комментировать в прямом эфире из Мадрида.

Подписчики «Okko Спорт» также смогут смотреть авторские обзорные и развлекательные передачи о Кубке Дэвиса с участием таких звёзд спорта, как Елена Веснина, репортажи и интервью из Мадрида от Филиппа Кудрявцева, хайлайты и другой контент.

Смотреть игры можно будет не только в прямом эфире, но и в записи. Ключевые матчи также будут показаны на телеканале «Okko Спорт». Обладатели подписок «Okko Спорт» смогут смотреть Кубок Дэвиса без дополнительной платы. Новые пользователи могут купить подписку «Okko Спорт» на три месяца за 249 рублей.

Смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.