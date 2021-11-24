Даниил Медведев прибыл в Мадрид для участия в Кубке Дэвиса

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прибыл в Мадрид (Испания), где в составе сборной России выступит в финальной стадии Кубка Дэвиса.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» турнира.

Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды, помимо Медведева, вошли Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов (Евгений Донской – запасной).

Видео доступно в «твиттере» Кубка Дэвиса.

Медведев позднее других членов сборной прибыл в Испанию, так как играл в финале Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). В финале соревнований Даниил уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

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