Карен Хачанов был бы первым номером в 12 из 17 команд на Кубке Дэвиса. У россиян он 4-й
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Пресс-служба Кубка Дэвиса поделилась интересным статистическим фактом касательно нынешнего состава сборной России.
Карен Хачанов, несмотря на то что является четвёртым номером российской команды (согласно рейтингу ATP), в 12 из 17 команд, участвующих в розыгрыше, был бы первой ракеткой.
Напомним, сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании без Рафаэля Надаля (действующие чемпионы). Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды, помимо Хачанова, вошли Даниил Медведев (2-я ракетка мира), Андрей Рублёв (3-я), Аслан Карацев (18-я) и Евгений Донской – запасной.
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