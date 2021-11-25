Видео: Новак Джокович эффектно набивает мяч с помощью ракетки

Пресс-служба Кубка Дэвиса опубликовала видео, на котором 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович эффектно набивает мяч с помощью теннисной ракетки.

Публикация доступна в «инстаграме» Кубка Дэвиса.

Сборная Сербии сыграет в Инсбруке, в группе F, куда также попали команды Германии и Австрии. Соревнования пройдут при пустых трибунах, так как в Австрии объявлен общенациональный локдаун.

Действующим победителем турнира является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады.

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