«А зачем ему вообще играть?» Андрей Ольховский — о Новаке Джоковиче на Кубке Дэвиса

Финалист Кубка Дэвиса 1994 и 1995 годов Андрей Ольховский прокомментировал то, что первая ракетка мира Новак Джокович решил выступить за Сербию на Кубке Дэвиса, несмотря на напряжённый календарь.

«А зачем ему вообще играть? Он всего достиг, у него всё есть, а всё равно выходит на корт.

Представьте, у вас всё есть, вам ничего не нужно, а вы выходите. Наверное, это в крови, и человек хочет выступить за свою страну. Тут нет вопроса, зачем ему это. Я думаю, что и у него такой вопрос не стоит. Такие люди, как Джокович, всего достигли, но продолжают играть. Понять их мотивы нельзя, но они такие, и именно из-за этого являются великими теннисистами», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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