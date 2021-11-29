Сборная России обыграла Испанию на Кубке Дэвиса и вышла в плей-офф с первого места
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв обыграли представителей Испании Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса в матче парного разряда на Кубке Дэвиса со счётом 4:6, 6:2, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время российская пара сделал 6 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а Андрей Рублёв уступил Фелисьяно Лопесу.
Благодаря победе в парном разряде сборная России нанесла поражение Испании в матче Кубка Дэвиса со счётом 2-1. Сборная России вышла в плей-офф Кубка Дэвиса с первого места.
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Кубок Дэвиса 2021. Группа A
29 ноября 2021, понедельник. 00:40 МСК
Марсель Гранольерс
Фелисьяно Лопес
М. Гранольерс Ф. Лопес
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
Аслан Карацев
Андрей Рублёв
А. Карацев А. Рублёв
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