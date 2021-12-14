Новак Джокович может стать капитаном сборной Сербии на ATP Cup

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович может стать капитаном национальной команды на турнире ATP Cup, который пройдёт в Сиднее в начале января. Это связано с тем, что Виктор Троицки, который был капитаном сборной Сербии на Кубке Дэвиса, отказался приехать на турнир.

«От меня как от главного тренера на этом соревновании ничего особо не требуется. Мне не кажется, что я поеду.

Тренер ничего не решает, потому что первый и второй номера команды автоматически обязаны играть матчи в одиночном разряде, никаких изменений нет. Если один из них получает травму, кто-то выходит на замену. Я ничего не решаю. Я не поеду», — приводит слова Троицки Telegraf, ссылаясь на Sportski Zurnal.

Таким образом, в случае отказа Троицки капитаном станет либо Джокович (как лидер команды по рейтингу в одиночном разряде), либо его личный тренер Горан Иванишевич.



