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Жюстин Энен: пик Медведева проходит. Следующий год станет лучшим для Зверева

Жюстин Энен: пик Медведева проходит. Следующий год станет лучшим для Зверева
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Жюстин Энен, семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», высказалась о фаворитах предстоящего сезона.

«Пик Даниила Медведева проходит. Следующий год станет лучшим для Александра Зверева. А ведь есть ещё и Джокович, у которого, похоже, неутолимый аппетит к победам. Но Новаку нужно подзарядить батарейки — я замечаю, что он чувствует усталость после такого тяжёлого сезона. Мы видим, что у серба появились новые конкуренты, поэтому его доминирование, возможно, уже не будет таким, как раньше», — цитирует Энен Tennis World USA.

Энен была первой ракеткой мира, завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2004, выиграла Кубок Федерации в составе сборной Бельгии и дважды победила на Итоговых турнирах WTA.

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