Директор Australian Open признал исключения для теннисистов на фоне ситуации с Джоковичем

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили признал, что некоторые теннисисты действительно получат медицинские исключения для участия в турнире, однако не сообщил, будет ли среди них Новак Джокович. Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался.

«Все, кто к нам приезжает, вакцинированы. Будет маленький процент — очень маленький процент — людей с медицинскими исключениями. Любой игрок, болельщик или сотрудник, который будет здесь, либо привился, либо имеет медицинское исключение, внесённое в австралийский реестр иммунизации.

Если Новак появится на Australian Open, это будет означать, что он либо привился, либо получил медицинское исключение», — приводит слова Тили Guardian.