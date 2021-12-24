Анастасия Павлюченкова показала откровенные фотографии в купальнике и шапке Деда Мороза
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11-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в купальнике с шапкой Деда Мороза на голове.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
Дарья Касаткина оценила фото, написав: «Норм снегурка».
В нынешнем сезоне Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос», где Анастасия проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Также Павлюченкова в паре с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте и в составе сборной России завоевала Кубок Билли Джин Кинг, финальный этап которого прошёл в Праге.
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