Франция заменила Австрию на ATP Cup и сыграет со сборной России
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Сборная Франции по теннису примет участие в розыгрыше ATP Cup вместо команды Австрии, которая была вынуждена сняться.
Австрийцы, попавшие в группу B, должны были сыграть с Россией, Италией и Австралией. Однако из-за отказа двух представителей топ-250 – Доминика Тима и Денниса Новака — австрийцам согласно регламенту пришлось отказаться от участия в турнире.
Матч Франции с действующим чемпионом турнира, Россией, запланирован на 2 января. В составе сборной России выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Ранее с соревнований из-за положительных тестов на коронавирус снялись Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. Францию представят Уго Умбер, Артур Риндеркнеш, Эдуард Роже-Васслен и Фабрис Мартен.
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