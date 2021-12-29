Франция заменила Австрию на ATP Cup и сыграет со сборной России

Сборная Франции по теннису примет участие в розыгрыше ATP Cup вместо команды Австрии, которая была вынуждена сняться.

Австрийцы, попавшие в группу B, должны были сыграть с Россией, Италией и Австралией. Однако из-за отказа двух представителей топ-250 – Доминика Тима и Денниса Новака — австрийцам согласно регламенту пришлось отказаться от участия в турнире.

Матч Франции с действующим чемпионом турнира, Россией, запланирован на 2 января. В составе сборной России выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Ранее с соревнований из-за положительных тестов на коронавирус снялись Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. Францию представят Уго Умбер, Артур Риндеркнеш, Эдуард Роже-Васслен и Фабрис Мартен.